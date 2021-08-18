Полиция ожидает в этом году в Умани более 50 тысяч хасидов

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Пресслужба ДПСУ

Национальная полиция ожидает в этом году приезда примерно 50 тысяч хасидов на празднование иудейского нового года (Рош га-Шана) в Умань.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«И сейчас наша главная задача — чтобы гости чувствовали себя в безопасности. У нас полное взаимодействие с израильскими полицейскими, которые вместе с нами несут службу в Умани. На все события, которые будут происходить, мы будем очень быстро и своевременно реагировать. Национальная полиция и полиция Черкасской области сейчас на усиленном варианте несения службы», — заявил глава Нацполиции Клименко.

Он также уточнил, что одновременно сейчас усилено присутствие правоохранителей в аэропортах. «Мы работаем вместе с пограничной, миграционной службой для того, чтобы люди могли заехать и в безопасности отметить праздник», — рассказал он.