Боевики обстреляли из минометов и противотанковых гранатометов Золотое-4. Ранена мирная жительница
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Sasha Maksymenko / Flickr
В поселке Золотое-4, в Луганской области, в результате обстрела боевиками позиций украинских военных ранена местная жительница.
Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
По его словам, вечером 17 августа со стороны Золотого-5, расположенного на неподконтрольной территории, боевики обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты из минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов.
В результате жительница Золотого-4, 1973 года рождения (живет на улице Первая Вольная) получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы.
Сейчас ее госпитализировали в больницу в Лисичанске.
Кроме этого, Гайдай уточнил, что украинский военный, которого госпитализировали 17 августа, был ранен во время обстрела позиций ВСУ в Причепиловке.
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