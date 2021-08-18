Вспышка коронавируса в одесском лагере «Молодая гвардия»: у 33 детей предварительно подтвердили «Дельту»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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У 33 детей, которые отдыхали в Одесской области в лагере «Молодая гвардия» (микрорайон Лузановка), предварительно подтвердили штамм коронавируса «Дельта». Чтобы диагноз подтвердить на 100%, образцы проб прислали в Киев.
Об этом «Суспільному» рассказал главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.
Он подтвердил, что предварительные исследования выявили «Дельту» у 33 детей, однако дважды подчеркнул, что следует дождаться окончательных исследований.
«Делать выводы еще рано, пока мы не можем говорить точно. Это предварительные, подчеркиваю, предварительные результаты. Материалы отправили в референс-лаборатории в городе Киеве», — отметил главный санврач области.
16 августа сообщалось, что заболели 42 ребенка и два воспитателя. Всех больных отправили на карантин или изолировали.
Лагерь начал принимать детей 16 марта — до того, как регион перешел в «красную» зону. В конце марта в лагере было восемь подтвержденных случаев заболевания COVID-19, но он продолжал работать. Сейчас лагерь закрыли на карантин.
- В Украине растет количество случаев заболевания штаммом коронавируса «Дельта». Их уже больше 300. «Дельту» фиксируют в основном в Ровенской области — 80% больных заражены этим штаммом. В Киеве этот штамм подтвердили уже у 21 человека.
- 11 августа правительство продлило адаптивный карантин до 1 октября из-за постепенного ухудшения ситуации с коронавирусом.