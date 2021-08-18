Суд Киева арестовал 19-летнего юношу, который побил фотокорреспондента на акции «Нацкорпуса»

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Печерский районный суд города Киева на заседании в среду, 18 августа, арестовал 19-летнего Никиту Губского, участвовавшего в избиении корреспондента издания «Буквы» Александра Кужельного после акции протеста под Офисом президента, которую проводил «Нацкорпус».

Губский будет находиться в СИЗО 60 суток. Другого нападающего, 17-летнего жителя Львова, отправили под домашний арест до 15 октября. Адвокаты подадут апелляции.

За нападение парням грозит до 5 лет лишения свободы, но в полиции отметили, что при вынесении приговора суд может учесть раскаяние и материальную компенсацию расходов на лечение журналиста.