Суд Киева арестовал 19-летнего юношу, который побил фотокорреспондента на акции «Нацкорпуса»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Печерский районный суд города Киева на заседании в среду, 18 августа, арестовал 19-летнего Никиту Губского, участвовавшего в избиении корреспондента издания «Буквы» Александра Кужельного после акции протеста под Офисом президента, которую проводил «Нацкорпус».
Губский будет находиться в СИЗО 60 суток. Другого нападающего, 17-летнего жителя Львова, отправили под домашний арест до 15 октября. Адвокаты подадут апелляции.
За нападение парням грозит до 5 лет лишения свободы, но в полиции отметили, что при вынесении приговора суд может учесть раскаяние и материальную компенсацию расходов на лечение журналиста.
- 14 августа в Киеве под Офисом президента прошла акция протеста «Нацкорпуса» из-за ареста семерых представителей политсилы, фигурирующих в деле о рэкете. Акция сопровождалась стычками с полицией — пострадали как правоохранители, так и члены НК.
- После акции возле Мариинского парка группа молодых людей избила фотокорреспондента Александра Кужельного. Они требовали, чтобы журналист удалил фото, и назвали его «леваком». «Нацкорпус» осудил нападение, а уже вечером 15 августа двое из нападавших извинялись перед журналистом в присутствии лидера НК Андрея Билецкого.