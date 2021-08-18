В Киеве обыскивают Департамент образования КГГА. Чиновников подозревают в присвоении более миллиона гривен

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Петро Порошенко / Flickr

В Киеве правоохранители пришли с обыском в Департамент образования КГГА — чиновников подозревают в нецелевом использовании миллиона гривен из бюджета.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, должностные лица Департамента и коммунального предприятия «Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях Киева» в течение 2019—2020 годов, нарушив закон, внесли в план использования бюджетных средств расходы на цели, не предусмотренные распоряжением КГГА и бюджетом Киева.

Как отмечается, деньги должны были пойти на обслуживание модульных индивидуальных тепловых пунктов и счетчиков отопления в учебных заведениях столицы.

Теперь должностных лиц подозревают в присвоении более миллиона гривен (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Украины).

Также обыски проводят в КП «Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях Киева».

Об обысках в Департаменте образования и науки Киева также сообщила на своей странице в Facebook его директор Елена Фиданян.