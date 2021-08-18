В России запускают программу поощрения вакцинации. Среди участников проведут лотерею, победители которой получат 100 тысяч рублей

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Sean Gallup / Staff

В России на протяжении осени будет действовать программа поощрения граждан, которые вакцинировались от коронавируса. Среди них дважды разыграют денежные призы по 100 тысяч рублей.

Постановление с правилами этой лотереи уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-служба правительства РФ.

Согласно документу, программа будет действовать с 1 сентября по 1 декабря, в ней примут участие все вакцинированные граждане в возрасте от 18 лет на основании данных Единого реестра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Как отмечается, розыгрыш проведут дважды. Компьютер с помощью технологии алгоритма случайной выборки определит победителей из списка участников. Всего будет определена 1 тысяча 000 победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей. Получить приз можно будет на банковскую карту «Мир».