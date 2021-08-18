Штамм коронавируса «Дельта» выявили в 148 странах мира, в том числе в Украине

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Штамм COVID-19 «Дельта», который впервые выявили в Индии, зафиксировали минимум в 148 странах и территориях.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

Британский штамм «Альфа» зафиксировали в 190 странах и территориях, вариант «Бета» из Южной Африки — в 138, а штамм «Гамма» из Бразилии — в 82.

По данным ВОЗ, глобальное количество новых заражений COVID-19 за последние два месяца растет и в частности за неделю (9 — 15 августа) составляет 4 444 632.

Эта тенденция в значительной степени объясняется увеличением количества больных в регионе западной части Тихого океана и Северной и Южной Америке, которые сообщили об увеличении на 14% и 8% соответственно по сравнению с предыдущей неделей.

За последнюю неделю ВОЗ зафиксировала 66 506 смертей в мире, вызванных коронавирусной болезнью.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в США (883 996, увеличение на 9% по сравнению с предыдущим недельным периодом), Иране (269 975, увеличение на 9%) и Индии (258 121, уменьшение на 7%).

В то же время о наибольшее количество новых смертей за последнюю неделю сообщили Индонезия (10 492), Бразилия (6 100) и Россия (5 618).

Осенью Украину ожидает значительное распространение штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в более чем 20 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса.

Этот вариант коронавируса протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и нуждаются в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.