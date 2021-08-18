Непогода оставила без света 138 населенных пунктов

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В Украине вследствие непогоды без электроэнергии остались 138 населенных пунктов в семи областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Житомирской области света нет в 70 городах и селах, в Киевской — в 30, в Хмельницкой — в 24, а в Черниговской — в 9.

Несколько меньше проблем с электричеством возникло в Днепропетровской области — без света пока остаются два населенных пункта, подобная ситуация и в Черновицкой области — там обесточены также два города.

Меньше беды непогода принесла в Кировоградскую область — без света там сейчас находится только один населенный пункт.

Бригады облэнерго работают над устранением неполадок. Кроме того, 17 и 18 августа в Хмельницком непогода подтопила пять подвалов жилых домов и повалила 16 деревьев.

Спасатели откачали более две тысячи кубометров воды, а поваленные деревья распилили и убрали.