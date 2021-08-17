Служба внешней разведки требует от Окружного админсуда объяснить восстановление в должности Семочко

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Служба внешней разведки Украины попросила Окружной административный суд Киева объяснить восстановление бывшего первого заместителя главы службы Сергея Семочко в должности.

Об этом сообщается на странице службы.

В СВР напомнили, что Семочко назначили на должность первого заместителя главы службы 31 июля 2018 года. «В то время в СВР была только одна должность первого заместителя, занятая другим военнослужащим. Несмотря на отсутствие в штате вакантной должности, Семочко назначили без соблюдения соответствующих требований действующего законодательства», — отметили в службе.

СВР подчеркивает, что порядок назначения Семочко является предметом уголовного производства. «Суды всех инстанций изучали лишь вопрос увольнения и социальной защиты указанного военнослужащего, не углубляясь в проблемы назначения, которые расследует ГБР. Эта ситуация заставляет СВР решать оставленную нам проблему в комплексе: обеспечивая социальную защиту Сергея Семочко, как и любого военнослужащего, отстаивать объективную истину и законно решать ранее созданные проблемы», — говорится в сообщении.