Служба внешней разведки требует от Окружного админсуда объяснить восстановление в должности Семочко
- Автор:
- Олег Панфилович
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Служба внешней разведки Украины попросила Окружной административный суд Киева объяснить восстановление бывшего первого заместителя главы службы Сергея Семочко в должности.
Об этом сообщается на странице службы.
В СВР напомнили, что Семочко назначили на должность первого заместителя главы службы 31 июля 2018 года. «В то время в СВР была только одна должность первого заместителя, занятая другим военнослужащим. Несмотря на отсутствие в штате вакантной должности, Семочко назначили без соблюдения соответствующих требований действующего законодательства», — отметили в службе.
СВР подчеркивает, что порядок назначения Семочко является предметом уголовного производства. «Суды всех инстанций изучали лишь вопрос увольнения и социальной защиты указанного военнослужащего, не углубляясь в проблемы назначения, которые расследует ГБР. Эта ситуация заставляет СВР решать оставленную нам проблему в комплексе: обеспечивая социальную защиту Сергея Семочко, как и любого военнослужащего, отстаивать объективную истину и законно решать ранее созданные проблемы», — говорится в сообщении.
- Накануне стало известно, что бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко восстановлен в должности через Окружной административный суд Киева, который полностью удовлетворил его иск.
- Семочко был назначен первым заместителем начальника Службы внешней разведки 31 июля 2018 года. А менее чем через год — в апреле 2019-го — Порошенко уволил его с должности.
- В 2018 году журналисты программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» сообщили, что у родственников замначальника Службы внешней разведки Семочко есть российские паспорта, выданные на территории оккупированного Крыма, а также несколько элитных объектов недвижимости в Козине под Киевом.
- После обнародования расследования СБУ открыла уголовное производство по статье «государственная измена» в отношении Семочко. Кроме того, в СБУ подтвердили российское гражданство его жены.
- Порошенко подозревают в том, что, будучи президентом, в 2018 году он «издал явно преступный приказ, которым склонил главу Службы внешней разведки Егора Божка к превышению им власти и служебных полномочий». Божок, якобы по приказу Порошенко, назначил на должность заместителя председателя СВР Сергея Семочко.