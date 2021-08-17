Украина отправляет в Кабул эвакуационный рейс. Его ждут 153 украинца
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Videvo
Сегодня, 17 августа, из Украины вылетает рейс в столицу Афганистана для эвакуации украинцев, которые запросили помощи из-за захвата страны боевиками движения «Талибан».
Об этом в эфире «Украина 24» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Он [самолет] должен сегодня отправиться в Афганистан, в Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы ни понадобилось рейсов», — сказал Данилов, добавив, что президента Владимир Зеленский «периодически собирает специалистов» для обсуждения эвакуации.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что за помощью к дипломатам обратились 153 украинца.
«Это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, которые посещали родственников; бизнесмены и другие граждане. Самое главное сейчас — это, чтобы они добрались до кабульского аэропорта», — написал он в Facebook.
- В столице Афганистана идет массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также эвакуируют афганцев, которые сотрудничили со США и союзниками. 16 августа в давке и при падении со взлетавшего самолета погибли минимум 7 человек. Еще двух афганцев застрелили американские бойцы. Военные подчеркнули, что убитые первыми открыли огонь. Были ли они талибами — неизвестно.
- В аэропорту Кабула хаос — гражданские рейсы не принимаются, с перебоями садятся лишь военные и эвакуационные борты. Для гражданских рейсов воздушные ворота Кабула планируют открыть в субботу, 21 августа.
- Ранее СМИ сообщали о 12 украинцах на военной базе в Кабуле, которых заблокировали талибы.