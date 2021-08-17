Глава Харьковского областного совета Товмасян, подозреваемый во взяточничестве, подал в отставку

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пресс-служба Харьковского областного совета

Глава Харьковского областного совета Артур Товмасян подал в отставку.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Принял ответственное и взвешенное решение — написал заявление о сложении полномочий главы Харьковского областного совета», — написал Товмасян и заверил, что будет отстаивать свое доброе имя, не прикрываясь должностями и политической принадлежностью.

Также Товмасян сообщил, що внеочередная сессия облсовета, на которой выберут нового главу совета, состоится 19 августа.