Глава Харьковского областного совета Товмасян, подозреваемый во взяточничестве, подал в отставку
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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пресс-служба Харьковского областного совета
Глава Харьковского областного совета Артур Товмасян подал в отставку.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Принял ответственное и взвешенное решение — написал заявление о сложении полномочий главы Харьковского областного совета», — написал Товмасян и заверил, что будет отстаивать свое доброе имя, не прикрываясь должностями и политической принадлежностью.
Также Товмасян сообщил, що внеочередная сессия облсовета, на которой выберут нового главу совета, состоится 19 августа.
- 22 июля правоохранители провели обыски в Харьковском облсовете. Тогда источник Depo.Харьков в правоохранительных органах сообщал об обысках в кабинетах тогда еще главы облсовета Артура Товмасян и его заместителя Андрея Малыша.
- В тот день заместителя главы Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката разоблачили на взятке в 1 млн 50 тысяч гривен. Они требовали деньги от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту. ВАКС посадил Малыша на два месяца в СИЗО.
- 4 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило Артуру Товмасяну подозрение во взяточничестве. После этого фракция «Слуга народа» в Харьковском облсовете сразу исключила его из своего состава.
- 5 августа ВАКС выбрал Товмасяну меру пресечения, но уже 10 августа за тогдашнего главу Харьковского облсовета внесли почти 3 млн гривен залога.