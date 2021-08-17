В Украине впервые будут судить человека за пиратство. Подозреваемый взят под стражу

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Офис генерального прокурора

Впервые в истории Украины будут судить человека за пиратство. Офис генпрокурора передал в суд обвинительный акт в отношении мужчины по делу о захвате судна в западной части Индийского океана в июле 2020 года.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Мужчину будут судить не только за захват судна, но и за подделку документов (ч. 3 и 4 ст. 358 УК). По статье 446 Уголовного кодекса (пиратство) ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Расследованием установлено, что в июле прошлого года гражданин Украины захватил грузовое судно и потребовал $500 тысяч выкупа. Также он ограбил экипаж, угрожая оружием, и после получения денег покинул судно. По данным прокуратуры, перед нападением мужчина устроился в иностранную охранную компанию, которой предоставил поддельный военный билет Вооруженных сил Украины.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.