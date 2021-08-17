Накануне Дня Независимости Рада соберется на внеочередное заседание

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Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Внеочередное заседание Верховной Рады, посвященное саммиту «Крымской платформы», состоится 23 августа.

В Раде собрали 150 подписей, сообщил нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончеренко.

Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову созвать на 20 августа заседание СНБО.

Напомним, 23 августа в Киеве пройдет саммит «Крымской платформы». Это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины. Число подтвержденных участников учредительного саммита увеличилось до 42.