В Киеве разоблачили схему продажи детей за границу под видом суррогатного материнства. Один ребенок стоил $70 тысяч

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В Киеве разоблачили организованную преступную группу, которая в течение двух лет продавала детей за границу. За продажу одного ребенка злоумышленники получали примерно $70 тысяч.

Об этом сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

Как выяснилось, в состав группы входили пять человек: трое украинцев (организатор, соорганизатор и врач-уролог) и два гражданина одной из стран Восточной Азии.

Злоумышленники создали в Киеве общество с ограниченной ответственностью (специализированную клинику), которое оказывало посреднические услуги в рамках программы суррогатного материнства.

После получения заказа от иностранцев злоумышленники подыскивали женщин, которые соглашались зарегистрировать фиктивный брак с иностранцем за $300—1 000. В дальнейшем уролог подделывал медсправки о невозможности забеременеть.

Злоумышленники подыскивали девушек, которые соглашались стать суррогатными матерями, за это им платили от $6 тысяч до $8 тысяч. После рождения ребенка фиктивная жена должна была отказаться от ребенка и предоставить разрешение на его вывоз за границу.

По данным правоохранителей, уже установлены 16 фактов продажи детей за границу. Во время обысков у фигурантов дела изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, поддельные паспорта и медицинские справки, а также черновые записи с заказами еще 160 иностранцев.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что трех новорожденных удалось перехватить при попытке продать за границу. Сейчас ими занимаются соцслужбы.

Полиция проверяет все выявленные факты. Пяти фигурантам дела сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) и ч. 2. ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. За совершение этих преступлений им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.