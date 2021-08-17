В Украине за сутки вакцинировали более 123 тыс. человек и выявили 890 новых случаев COVID-19
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
В Украине за сутки медики вакцинировали 123 637 человек, из них первую дозу получили 70 405, а полностью иммунизированы — 53 232.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В течение суток работали 894 мобильные бригады, 2 709 пунктов прививки и 301 центр вакцинации.
С начала прививочной кампании первую дозу препарата уже получили 4 793 098 человек, а две дозы — 2 791 305 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 584 403 прививки.
«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве.
К слову, за сутки в Украине выявили 890 новых случаев коронавирусной болезни. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Так в Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Moderna.
- Осенью Украина ожидает распространения штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса. Этот вариант коронавируса протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и нуждаются в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.
- По данным департамента общественного здоровья Англии, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.