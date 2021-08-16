Американская компания опубликовала спутниковые снимки аэропорта Кабула во время штурма беженцами

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Компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки международного аэропорта Кабула, который утром 16 августа штурмовали тысячи афганцев, пытающихся покинуть страну.

Снимки компания опубликовала в своем Twitter.

Спутник сфотографировал хаос и толпы людей на взлетно-посадочной полосе аэропорта и пробку возле въезда в аэропорт. Снимки были сделаны сегодня утром, 16 августа, в 10:36 по местному времени (9:36 по Киеву). На снимках можно увидеть скопления людей возле самолетов и полосы, а также американскую военную технику.

СМИ сообщали, что утром на аэродром прорвались около 5 тысяч человек. Уже в 16:00 американские военные взяли всю территорию под контроль и начали зачищать полосу от людей, остановив все полеты. Аэропорт заработал в 18:00, но краткие остановки будут повторяться.