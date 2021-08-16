Американская компания опубликовала спутниковые снимки аэропорта Кабула во время штурма беженцами
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки международного аэропорта Кабула, который утром 16 августа штурмовали тысячи афганцев, пытающихся покинуть страну.
Снимки компания опубликовала в своем Twitter.
Спутник сфотографировал хаос и толпы людей на взлетно-посадочной полосе аэропорта и пробку возле въезда в аэропорт. Снимки были сделаны сегодня утром, 16 августа, в 10:36 по местному времени (9:36 по Киеву). На снимках можно увидеть скопления людей возле самолетов и полосы, а также американскую военную технику.
СМИ сообщали, что утром на аэродром прорвались около 5 тысяч человек. Уже в 16:00 американские военные взяли всю территорию под контроль и начали зачищать полосу от людей, остановив все полеты. Аэропорт заработал в 18:00, но краткие остановки будут повторяться.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территорий. Часть правительства и президент Ашраф Гани бежали из страны. «Талибан» ожидает полной передачи власти и готовится объявить о создании Исламского эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице идет массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, которые сотрудничили с США и союзниками, но хаос в аэропорту приводит к жертвам.
- 16 августа в давке и при падении со взлетавшего самолета погибли минимум 7 человек. Еще двух афганцев застрелили американские бойцы. Военные подчеркнули, что убитые первыми открыли огонь. Были ли они талибами — неизвестно.