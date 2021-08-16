Власти США начали расследование в отношении Tesla из-за системы автопилота в ее автомобилях
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Jp Valery / Unsplash
Федеральное агентство США, отвечающее за безопасность дорожного движения, начало официальное расследование в отношении компании Tesla из-за системы автопилота в ее автомобилях.
Об этом пишет BBC.
Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщила, что начала проверку после 11 аварий с участием автомобилей скорой помощи. В некоторых случаях автомобили Tesla «врезались прямо в машины». Проверка охватит примерно 765 тысяч автомобилей Tesla, произведенных с 2014 года.
Отмечается, что агентство было обеспокоено «очевидной неспособностью» автомобилей Tesla останавливаться перед автомобилями, в особенности — перед машинами скорой помощи и пожарных. Чиновники добавили, что во всех 11 авариях участвовали автомобили, в которых был включен режим автопилота.
Как пишет издание, в прошлом фиксировались случаи, когда водители злоупотребляли системой — от случаев использования телефонов в то время, когда машина ехала без присмотра, до полного отсутствия водителя за рулем.
- 17 апреля в Техасе авто Tesla врезалось в дерево и загорелось, в результате инцидента погибли двое мужчин — однако ни один из них не находился за рулем. Автомобиль Tesla Model S 2019 года ехал ночью на «высокой скорости», но вдруг съехал с дороги и врезался в дерево. Погибшим мужчинам было 59 и 69 лет. Один был на переднем пассажирском сиденье, а другой — на заднем.
- Перед этим Tesla обвинили в аварии с погибшими из-за неправильного использования программы «Автопилот», потому что это на самом деле не автопилот.