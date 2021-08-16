Бывший замглавы Службы внешней разведки Семочко через суд восстановился в должности

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Бывший первый замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко восстановленный в должности через Окружной административный суд Киева, который полностью удовлетворил его иск.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на ответ суда.

Дело по иску Семочко было открыто в ноябре 2019 года, но в декабре его остановили до вынесения вердикта Верховного суда, который параллельно рассматривал законность указа пятого президента Петра Порошенко от 12 апреля 2019 года об увольнении Семочко с должности.

Когда в январе 2021 года Кассационный административный суд Верховного суда отменил указ Порошенко, ОАСК возобновил рассмотрение иска и 11 августа полностью удовлетворил его — ОАСК признал незаконным увольнение Семочко с военной службы и с должности замглавы СВР, восстановив его в должности с 3 сентября 2019 года.

«Окружной административный суд Киева установил, что обжалуемый указ издан при отсутствии указанных в нем оснований для увольнения истца с военной службы и не отвечает требованиям действующего законодательства», — сказано в ответе суда.