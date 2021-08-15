Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 724 человек. Ранены почти 2 тысячи человек
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Число жертв землетрясения на Гаити магнитудой 7,2 балла возросло до 724 человек. По данным властей, ранения получили более 1 800 человек.
Об этом сообщает Independent.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров, в 125 км от столицы Порт-о-Пренс. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в частности в США.
Самые крупные разрушения на юге страны — очень сильно пострадал город Ле-Ке. Практически все больницы страны переполнены ранеными, а экстренные службы в столице и пострадавших районах не справляются с завалами. Точных данным о пропавших безвести нет — в разных списках сотни имен.
- Землетрясение на Гаити произошло 14 августа — спустя 11 лет после катастрофического 7-балльного землетрясения 2010 года, эпицентр которого находился возле столицы страны Порт-о-Пренс. Тогда погибли от 220 тысяч до 300 тысяч людей. Страна по сей день не восстановилась после той трагедии.
- 15 августа власти заявили, что погибли по меньшей мере 304 человека, но отметили, что жертв будет больше. Премьер объявил чрезвычайное положение минимум на месяц.