«Харьковские соглашения»: СБУ вызвала на допрос экс-главу СБУ Хорошковского и бывшего спикера Рады Литвина

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Служба безопасности Украины вызвала на допрос в качестве свидетелей бывшего главу СБУ Валерия Хорошковского, экс-министра внутренних дел Василия Цушко и бывшего спикера Верховной Рады Украины Владимира Литвина. Это касается «Харьковских соглашений», которые подписали в 2010 году.

Их повестки опубликованы на сайте СБУ.

Литвина и Хорошковского ждут на допрос в понедельник, 16 августа.

Тогда же на допрос в качестве свидетелей приглашены народные депутаты Юрий Бойко, Виталий Борт, Дмитрий Шпенов, бывший глава Государственной таможенной службы Игорь Калетник, бывший депутат Юлия Ковалева и бывший глава Госпогранслужбы Николай Литвин.

«Харьковские соглашения»

21 апреля 2010 года в Харькове тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении на 25 лет пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. Украина на это согласилась в обмен на уменьшение цены российского газа (скидка в виде аннулирования таможенных сборов). При этом соглашение фактически не предоставляло никакого снижения цены на газ (перед этим ее намеренно повысили).

Из-за «Харьковских соглашений» увеличилось количество военных России на территории Украины, хотя нужно было уменьшать их количество и вообще выводить из Севастополя. В дальнейшем эти военные Черноморского флота вместе с другими российскими военными вторглись на территорию Крыма, что привело к оккупации полуострова, которая продолжается с 20 февраля 2014 года.