В Турции жертвами наводнений стали 55 человек. Зеленский выразил соболезнования
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- София Телишевская
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С 11 августа жертвами наводнений на севере Турции стали 55 человек.
Об этом сообщает турецкое управление по чрезвычайным ситуациям AFAD.
В провинции Кастамону на южном берегу Черного моря погибли по меньшей мере 46 человек, еще восемь смертей подтвердили в соседнем Синопе, одну — в Бартине.
Свои соболезнования в связи с гибелью людей выразил президент Украины Владимир Зеленский.
«Искренние соболезнования президенту Эрдогану и дружескому турецкому народу в связи с гибелью людей и значительными разрушениями из-за наводнений в Черноморском регионе. Разделяем боль семей, у которых стихийное бедствие унесло близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметил Зеленский.
Глава МИД Дмитрий Кулеба тоже выразил сочувствие в связи с катастрофой, постигшей Турцию.
«Я глубоко опечален известиями о сокрушительных наводнениях в Турции, которые привели к жертвам и разрушениям. Глубоко сочувствую родным погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Украина солидарна с нашими турецкими друзьями и союзниками в это трудное время испытаний», — написал Кулеба.
Некоторые жители Кастамону в соцсетях сообщили о том, что в результате непогоды пропали сотни людей, но власти провинции это отрицают.
В регионе идет большая поисково-спасательная операция, к ней привлекли почти шесть тысяч человек с собаками, 20 вертолетов и два самолета.
Наводнения на севере Турции начались на этой неделе после ливней. По неофициальным данным, около двух тысяч человек были эвакуированы, а более 300 считаются пропавшими без вести.
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