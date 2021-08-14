В параде ко Дню Независимости будут участвовать пять тысяч военных

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В военном параде по случаю 30-й годовщины Дня независимости Украины примут участие более пяти тысяч представителей Вооруженных сил.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По Крещатику пройдут три колонны — пешая, воздушная и механизированная. Также на Крещатике будет задействовано более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

«Киевляне и гости города, если вы увидите на улицах столицы колонну мужественных, красивых военнослужащих, знайте: проходят тренировки парадных расчетов ко Дню Независимости Украины», — резюмировали в пресс-службе.

Напомним, 23 августа в Киеве состоится саммит «Крымской платформы». Это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечной цель которого — деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины. Число подтвержденных участников учредительного саммита увеличилась до 42.

Уже на следующий день, 24 августа, Украина будет праздновать 30 лет независимости.