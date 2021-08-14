В Турции разбился российский пожарный самолет. Судьба восьми членов экипажа неизвестна
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- София Телишевская
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Getty Images
На востоке Турции в городе Кахраманмараш, где возникли новые лесные пожары, упал спасательный самолет Бе-200. Лесное управление страны арендовало его у России.
Власти начали поисково-спасательную операцию, сообщил турецкий телеканал NTV.
Самолет тушил пожар в области Адана, на его борту находились трое пилотов, штурман, техник, оператор и инженеры — трое турков и пятеро россиян. Причина аварии пока неизвестна.
«Самолет нового поколения Бе-200 является последним достижением мировой гидроавиации и наиболее совершенным и эффективным из существующих самолетов-амфибий», — говорится в описании самолета на сайте МЧС России.
По данным Hurriyet, самолет врезался в гору.
Напомним, масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля. Президент Турции Реджеп Эрдоган 31 июля объявил районы лесных пожаров зонами бедствия.
- Ответственность за масштабные лесные пожары в Турции, по информации СМИ, взяла на себя организация «Дети огня», связанная с террористической Рабочей партией Курдистана.
- Девятого августа пожары в Турции почти удалось потушить. На востоке Средиземноморья — в Греции, Италии и Албании — тоже продолжаются пожары. В турецкой Анталье в результате пожаров пострадали более 50 человек. Власти расследуют разные версии возгорания. Лесные пожары вспыхнули сразу в четырех местах в Манавгатском районе.