В Турции разбился российский пожарный самолет. Судьба восьми членов экипажа неизвестна

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На востоке Турции в городе Кахраманмараш, где возникли новые лесные пожары, упал спасательный самолет Бе-200. Лесное управление страны арендовало его у России.

Власти начали поисково-спасательную операцию, сообщил турецкий телеканал NTV.

Самолет тушил пожар в области Адана, на его борту находились трое пилотов, штурман, техник, оператор и инженеры — трое турков и пятеро россиян. Причина аварии пока неизвестна.

«Самолет нового поколения Бе-200 является последним достижением мировой гидроавиации и наиболее совершенным и эффективным из существующих самолетов-амфибий», — говорится в описании самолета на сайте МЧС России.

По данным Hurriyet, самолет врезался в гору.

Напомним, масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля. Президент Турции Реджеп Эрдоган 31 июля объявил районы лесных пожаров зонами бедствия.