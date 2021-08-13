Июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле от начала наблюдений

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Funk Dooby / Flickr

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений с 1880 года. В этом месяце мировая температура побила рекорд прошлого века.

Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

«Июль обычно самый теплый месяц в мире, но июль 2021 года превзошел сам себя как самый жаркий месяц из когда-либо зарегистрированных», — отметил администратор управления Рик Спинрад.

Впрочем он отметил, что такое явление становится тревожным звоночком, который сигнализирует о необратимых изменениях климата.

Средняя температура воздуха на Земле в июле на 0,93 °С превысила средний показатель температуры за ХХ век, который составлял 15,8 °С.

Кроме того, на всех континентах в июле зафиксировали различные температурные рекорды, которых раньше там не было.

Повышение температуры на Земле гарантирует, что человечеству в ближайшие десятилетия придется столкнуться с более интенсивными периодами аномальной жары.

К такому выводу пришли в Высшей технической школе Цюриха. «Главная мысль заключается в том, что в предстоящие десятилетия нам нужно подготовиться к более рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды», — заявил участник исследования Эрик Фишер.