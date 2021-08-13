Лавров назвал «возмутительными» призывы Зеленского к «русским ехать в Россию» с Донбасса

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Пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал «возмутительным» заявление президента Украины Владимира Зеленского, что жителям оккупированных территорий Донбасса, которые считают этот регион частью России, следует переезжать в РФ.

Об этом он заявил во время встречи с представителями гражданского общества, передает агентство РИА Новости.

«Последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским ехать в Россию возмутительны. Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале «Слуга народу», — сказал Лавров.

Также российский министр «очень порекомендовал» Зеленскому пересмотреть сериал «Слуга народа».

«И все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше», — добавил он.