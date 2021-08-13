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С начала года на борьбу с COVID-19 Украина потратила 29 млрд грн. На что пошли деньги?

Автор:
София Телишевская
Дата:

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

С начала 2021 года в Украине на борьбу с коронавирусной болезнью COVID-19 уже потратили 29 миллиардов гривен. Больше всего средств ушло на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Куда потратили деньги:

Всего на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 миллиардов гривен.

Осенью Украина ожидает распространения штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса.

Этот вариант коронавируса протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и нуждаются в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.