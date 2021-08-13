В Турции наводнение унесло жизни 27 человек. Президент Эрдоган едет в пострадавшие города

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На севере Турции количество погибших в результате наводнений возросло до 27 человек. Спасатели проводят поисковые работы и пытаются найти жертв непогоды, которые остались под завалами домов.

Более 1,7 тысячи человек эвакуированы с территорий, которым грозит наводнение, сообщает Hürriyet.

В Министерстве по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) сообщили, что 25 человек погибли в провинции Кастамону и два человека в провинции Синоп.

«Это худшее наводнение, которое я когда-либо видел», — сказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Также в ведомстве пообещали компенсации для пострадавших граждан.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган едет в провинцию Кастамону Бозкурт, наиболее пострадавшую от непогоды. В целом паводки затронули прибрежные провинции Айдын, Стамбул, Синоп и Самсун.

Спасатели работают в усиленном режиме и в Бартине уже полностью восстановили подачу электричества. Но в Кастамону без электричества остаются 112 сел, а в Синопе — 86.

Кроме того, в Стамбуле, Айдыне и Синопе 833 человека получают психосоциальную помощь.