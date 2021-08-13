Ученые выяснили, что мамонты могли путешествовать «вокруг света». Исследуемый самец прошел 70 тысяч км

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George Rose / Contributor

Ученые американского Университета Аляски в Фэрбенксе выяснили, что шерстистые мамонты, населявшие северные широты в плейстоцене, путешествовали на огромные расстояния, превышающие длину экватора Земли.

Об этом пишет ВВС.

Ученые проанализировали химический состав бивня самца, который жил 17 тысяч лет назад на территории современной Аляски. Оказалось, что за 28 лет своей жизни самец прошел 70 тысяч км. Если бы между материками не было океанов, он мог бы обойти земной шар.

Бивни мамонта напоминают древесные кольца, по которым можно прочитать историю жизни животного. Они нарастали слоями в течение всей жизни животного и собирали химические элементы тех мест, где бывало животное.

Изучая различные изотопы элементов стронция и кислорода в бивне, ученые сопоставили данные с распределением изотопов на территории Аляски, что позволило создать карту передвижения указанного самца. За свою жизнь он «наматывал» круги по Аляске и умер возле горного хребта Брукс на севере штата.

Ученые пока не знают, была ли это сезонная миграция, но отмечают, что исследование дает подсказку о возможных причина вымирания мамонтов. Естественной средой обитания этого вида были травянистые равнины. К концу ледникового периода начали разрастаться леса — мамонтам стало сложнее добывать пищу. Вместе с лесами на «их земли» пришли хищники.