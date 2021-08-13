Генпрокуратура Молдовы передала в суд дело о похищении экс-судьи Чауса
- Автор:
- София Телишевская
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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН
Молдавская прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами завершила уголовное расследование и направила в суд обвинительный акт против гражданина Молдовы, который способствовал похищению бывшего украинского судьи Николая Чауса в апреле 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдовы.
Подсудимому 30 лет и он проходил военную службу в национальном спецназе. Кроме того, мужчина работал в Украине охранником у местного жителя, а в феврале группа людей завербовала его к преступной деятельности.
По возвращении в Молдову подозреваемый собирал дополнительную информацию о доме, образе жизни и ежедневных маршрутах членов семьи Чауса.
В день похищения Чауса он арендовал три транспортных средства, которые предоставил для вывоза бывшего судьи.
Обвиняемого содержали под стражей с мая 2021 года, а недавно он заключил соглашение о признании вины, и теперь находится под домашним арестом.
По этому уголовному делу прокуратура Молдовы обратилась к украинским властям с несколькими запросами, но пока официальной реакции не было.
Напомним, 4 августа Высший антикоррупционный суд Украины отправил Чауса под круглосуточный домашний арест. На него теперь должны надеть электронный браслет. Адвокаты ходатайствовали также об отводе судьи, но им отказали.
В августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении взятки в размере 150 тысяч долларов за условный срок для 74-летней женщины, которая торговала наркотиками. Эти деньги обнаружили в двух стеклянных банках, которые судья сам закопал во дворе собственного дома.
- 30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуривка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, которые прибыли на место происшествия и подтвердили его личность. Затем туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и увезли в неизвестном направлении.
- Впоследствии стало известно, что Чауса везут в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ вплоть до здания спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, но силовики проигнорировали детективов. Адвокат судьи Ростислав Кравец, цитируя СБУ, сообщил, что официально Чауса в здании СБУ нет.
- В марте 2017 года стало известно, что Чауса задержали в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему отказали. Украинские власти требовали экстрадиции Чауса.
- 3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу. Однако 5 апреля НАБУ и Нацполиция Украины заявили, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.