Оригинал Конституции Пилипа Орлика можно будет увидеть до ноября в Софийском соборе в Киеве

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Оригинал Конституции Пилипа Орлика 1710 года можно будет увидеть с 16 августа по 14 ноября 2021 года в Софийском соборе в Киеве. Об этом сообщил Офис президента в пятницу, 13 августа.

Конституция Пилипа Орлика прибыла в Украину 10 августа 2021 года — впервые за 311 лет с момента своего создания. Этот документ считается одной из первых конституций Европы. Он фактически провозглашал в Украине независимую республику с протекторатом шведского короля вместо подданства царю. Хотя реальной силы Конституция Пилипа Орлика так и не получила, поскольку ее составили на чужбине, а ее создатели не могли вернуться на родину, но в истории она осталась как оригинальная правовая достопримечательность, которая впервые в Европе обосновывает возможность существования парламентской демократической республики.

Пресс-служба Офиса президента Украины

Конституцию Пилипа Орлика приняли на собрании казачества возле городка Тягин на правом берегу реки Днестр 5 апреля 1710 года. Она содержит преамбулу, 16 статей и присягу гетмана. Ее заключили в двух экземплярах: на украинском и латинском языках и она имеет две староукраинские редакции. Оригинал, написанный рукой Пилипа Орлика, хранится в Национальном архиве Швеции в Стокгольме (оттуда ее нам и привезли).

ОП отмечает, что переговоры о том, чтобы доставить оригинал в Украину, продолжались много месяцев, ведь шведская сторона была готова предоставлять только копии документа. Однако благодаря работе дипломатов Национальный архив Швеции согласился предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика.