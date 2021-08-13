В США разрешили третью дозу вакцины для людей с ослабленным иммунитетом
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применение третьей дозы вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и Moderna для американцев с ослабленным иммунитетом.
Об этом сообщает CBS News.
Решение приняли после доводов Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США. Ранее FDA выступало против бустерных прививок. На решение FDA также повлияли начало новой волны COVID-19 в стране и стремительное распространение штамма «Дельта».
Для людей с ослабленным иммунитетом существует особый риск того, что болезнь будет протекать в тяжелой форме. Бустерный вариант вакцины будет нацелен на защиту организма, в том числе от штамма «Дельта».
- 1 августа Израиль развернул кампанию по введению третьей дозы вакцины всем израильтянам старше 60 лет, получивших вторую дозу более пяти месяцев назад. В конце июля третью дозу получили президент Израиля Ицхак Герцог и его жена.
- ВОЗ при этом призвала ввести мораторий на получение третьей дозы вакцины.
- Производитель Pfizer заявил, что для защиты от новых штаммов понадобится третья доза. В отчете компании сказано, что третья доза вакцины в пять раз увеличивает количество антител.