В Италии из-за масштабных лесных пожаров погибли уже четыре человека. В отдельных регионах просят ввести чрезвычайное положение

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На юге Италии вспыхнули масштабные лесные пожары, погибли уже четыре человека.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Из-за антициклона «Люцифер», который принес сверхвысокие температуры (+48,8 °С) из пустыни Сахара, загорелись леса Калабрии, Сицилии, Сардинии и Кампании.

Во вторник спасатели обнаружили тело мужчины в городе Гроттер (Калабрия), пламя охватило его загородный дом, и он не смог выбраться.

За прошедшие сутки еще два человека погибли в Калабрии и один на Сицилии.

Также госпитализировали много людей с ожогами, они пытались спасти свои дома от огня.

По прогнозам синоптиков, жарче всего в Италии будет в пятницу, 13 августа. В «красной зоне» сейчас находятся 10 городов, завтра их количество возрастет до 15, а в субботу — до 17 (Анкона, Бари, Болонья, Больцано, Брешиа, Кальяри, Кампобассо, Флоренция, Фрозиноне, Латина, Неаполь, Палермо, Перуджа, Риети, Рим, Триест и Витербо).

Из-за стремительного распространения огня в Калабрии просят итальянское правительство ввести чрезвычайное положение.