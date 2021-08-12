Офис генпрокурора объяснил, почему фигурант уголовного дела экс-министр Рудьковский находится в Австрии

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Офис генпрокурора позволил подозреваемому по делу о похищении Олега Семинского экс-министру транспорта и связи времен Януковича Николаю Рудьковскому пройти обследование в Вене.

По их данным, 12 августа бывший чиновник должен вернуться в Украину. Впрочем, Офис генпрокурора обещает проверить информацию СМИ о том, что Рудьковского заметили в Монако, пишет «Экономическая правда».

В начале июля Рудьковскому изменили меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест в связи с наличием у него ряда хронических заболеваний. Потом он обратился с ходатайством о предоставлении разрешения на выезд в Австрию для обследования и лечения с 5 по 21 августа 2021 года.

Необходимость выезда он мотивировал рекомендациями врачей и отсутствием в Украине необходимого медицинского оборудования и специалистов. Это разрешение он получил.

«Офис генпрокурора проверяет информацию о пребывании подозреваемого на территории Княжества Монако, распространенную в средствах массовой информации. По данным стороны защиты, подозреваемый сегодня вечером должен прибыть в Украину и намерен прийти к прокурору и следователю», — пояснили в Офисе генпрокурора.

Если окажется, что он нарушил договоренность, тогда ему усилят меру пресечения.

Накануне вечером член наблюдательного совета компании «Укрзалізниця» Сергей Лещенко написал в Telegram, что Рудьковского «заметили в Монако».

Сам Рудьковский сообщил, что находится в Австрии и возвращается в Украину.

«Поскольку вчера вечером от журналистов прозвучали обвинения в мой адрес о месте пребывания, то считаю необходимым вернуться из Вены на родину. Я — самый заинтересованный человек в том, чтобы установить правду в деле о рейдерстве», — написал он.