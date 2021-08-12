В заложниках в ОРДЛО находится 295 украинцев, среди них 30 женщин

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Alexander Reka \ TASS via Getty Images

Служба безопасности Украины в ответ на запрос Медийной инициативы за права человека сообщила, что 295 украинцев находятся в заложниках оккупационного режима в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

Такую информацию организация озвучила в эфире «Украинского радио».

Координатор МИПЧ Татьяна Катриченко объяснила, что не все люди задержаны по политическим мотивам (то есть обвиняются представителями незаконных вооруженных формирований в шпионаже, диверсиях и измене) и имеют проукраинскую позицию, но их нужно освободить, потому что они граждане Украины.

«Все эти люди — граждане Украины, поэтому государство пытается их освободить в формате обмена всех на всех», — подчеркнула Катриченко.

В частности, украинская сторона просит освободить 30 женщин, которых до сих пор удерживают в СИЗО или в колонии.

«Сейчас мало говорят о заложниках. Общество не знает их имен и фамилий, а мы смотрим на наш список и ищем формат, как рассказать об этих людях. Нам показалось, что через женщин мы сможем раскрыть всю тему, особенно учитывая, что о женщинах отдельно вообще не говорят», — отметила координатор.