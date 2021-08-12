ВСУ показали репетицию парада ко Дню Независимости
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Командование Сухопутных войск показало репетицию пеших парадных расчетов, которые торжественно пройдут в Киеве 24 августа в честь 30-й годовщины Независимости Украины.
На видео присутствуют коробки различных родов войск и командно-парадная машина. В частности, в тренировке, кроме военных, приняли участие пограничники, полицейские, нацгвардейцы и курсанты.
Подготовку к параду также провела авиация Министерства внутренних дел.
- В 30-ю годовщину независимости Украины в Киеве планируют провести речной военный парад на Днепре и пролет воздушной колонны над Крещатиком.
- 24 августа на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил, а после на НСК «Олимпийский» начнется праздничное шоу «Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны». В нем примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Завершится музыкальное действо яркими фейерверками.