Кафе, автовокзал и музеи. В Чернобыльской зоне начнут восстанавливать туристические объекты

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Adrian Bliss / Natural History Museum

В Чернобыльской зоне отчуждения планируют восстановить ряд туристических объектов. В этом году на программу ревитализации Чернобыля выделили 30 миллионов гривен.

Об этом на презентации проекта реновации в четверг, 12 августа, сообщила Илона Шнейдер — операционный директор проектного офиса, передает «НВ Бизнес».

В этом году там планируют начать работы по реновации первых трех объектов — кафе «Припять», автовокзала и одной 16-этажки. В этом же здании будет музей ликвидатора аварии Владимира Правика. Кроме этого, планируется воссоздать музей на Дуге и реконструировать КПП «Дитятки» на въезде в Чернобыльскую зону.

В этом году хотят закончить разработку проекта консервации и начать часть работ — это будет происходить в рамках программы «Чорнобиль. Збереження». Консервацию проведут в три этапа: поисковые работы, проектирование и строительство. Строительство запланировано на следующий, 2022 год. Точную сумму проекта не озвучивают. Однако известно, что на поиски могут потратить от 200 до 500 тысяч гривен, а на проектирование от 300 тысяч гривен до одного миллиона.

На мероприятии присутствовала народный депутат фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк, которая анонсировала полный аудит Зоны отчуждения, после которого может полноценно начаться консервация туристических объектов и развитие промышленности в зоне.

Отметим, что с начала года и по состоянию на 11 августа Чернобыль принял 32 тысячи туристов. В 2019 году (до пандемии) их было более 124 тысяч.