CNN: Разведка США не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса. Вариантов несколько
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Разведка США пока не смогла установить единую причину появления в мире коронавируса. Там рассматривают несколько вариантов.
Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.
После трех месяцев расследования специалисты так и не пришли к единому выводу и рассматриваюет две основные версии: появление вируса естественным путем и утечка его из лаборатории. Сейчас они пересматривают свой отчет накануне его презентации президенту США Джо Байдену.
В мае Байден дал разведке 90 дней на то, чтобы установить истинные причины происхождения коронавируса. Но предварительные данные отчета свидетельствуют о том, насколько сложно будет миру найти истоки пандемии.
- Китай отказался участвовать в предложенном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) втором этапе расследования происхождения COVID-19. Пекин считает, что формулировка плана расследования ВОЗ «игнорирует здравый смысл и бросает вызов науке».
- Происхождение вируса SARS-CoV-2 до сих пор остается спорным. ВОЗ планировала проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми, вероятно, произошли первые случаи заражения коронавирусом. Китай отрицает разработку COVID-19, а в Уханьском институте вирусологии утверждают, что вирус возник естественным путем.
- Считается, что коронавирус впервые появился на оптовом рынке в городе Ухань в конце 2019 года. Журналисты назвали первого человека с подтвержденным коронавирусом — это женщина, которая продавала креветки на рынке морепродуктов «Хуанань». 23 января 2020 года Ухань стал первым в мире городом, который полностью изолировали из-за вспышки коронавируса.