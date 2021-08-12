CNN: Разведка США не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса. Вариантов несколько

Новости

Plastifikator x «Бабель»

Разведка США пока не смогла установить единую причину появления в мире коронавируса. Там рассматривают несколько вариантов.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

После трех месяцев расследования специалисты так и не пришли к единому выводу и рассматриваюет две основные версии: появление вируса естественным путем и утечка его из лаборатории. Сейчас они пересматривают свой отчет накануне его презентации президенту США Джо Байдену.

В мае Байден дал разведке 90 дней на то, чтобы установить истинные причины происхождения коронавируса. Но предварительные данные отчета свидетельствуют о том, насколько сложно будет миру найти истоки пандемии.