Зеленский назначил временного главу Харьковской области

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Харьковская областная государственная администрация

Президент Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности главы Харьковской облгосадминистрации Александра Скакуна.

Об этом свидетельствует соответствующий указ.

Другим указом президент уволил руководительницу облгосадминистрации Айну Тимчук. Она была на этой должности с 27 ноября 2020 года, сменив тогда Алексея Кучера.

Скакун — выпускник Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. С 1995 по 2017 год служил в органах Службы безопасности Украины в Харькове. С 2017 года — заместитель главы Харьковской ОГА.