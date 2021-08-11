Дрифт на Софийской площади: Минкульт обратился в полицию и инициирует изменения в законодательство

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Министерство культуры и информационной политики подало заявление в правоохранительные органы о нарушениях компании Red Bull, которая позволила себе опасный дрифт в буферной зоне ЮНЕСКО.

Об этом в Telegram написал министр Александр Ткаченко.

«Мы имеем дело не просто с невежеством, а с издевательством над историческим центром Киева. Возвращение Софийской площади в первоначальное состояние — это само собой. Должно быть прямое, четкое финансовое наказание компании, которая устроила гонки, ответственность чиновников, которые должны были этому противостоять, и полицейских, которые должны были это остановить», — пояснил он.

Ткаченко напомнил, что все это происходило в буферной зоне ЮНЕСКО без всякого согласования ни с заповедником «София Киевская», ни с Минкультуры. «Министерство будет инициировать изменения в законодательство Украины, что все такие «акции», проходящие на исторических, заповедных территориях, в частности, внесенных в буферную зону ЮНЕСКО, должны согласовываться с Министерством», — отметил Ткаченко.