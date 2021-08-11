Финансировали провокации ко Дню Независимости: в Киеве разоблачили подпольные криптообменники
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Киеве сотрудники Служба безопасности Украины накрыли сеть подпольных криптообменников, которые через нелегальные учреждения проводили до 30 млн грн в месяц, а часть из суммы шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Криптообменники позволяли клиентам проводить анонимные платежи и выводить теневые деньги, с последующим обналичиванием. Их услугами пользовались в основном люди, которые получали средства из запрещенных в Украине российских электронных кошельков «Яндекс.Деньги», Qiwi, Webmoney и других. Среди клиентов были организаторы массовых акций протеста накануне Дня Независимости и провокаторы.
Сеть работала с начала 2021 года и обслужила более тысячи клиентов.
Сотрудники СБУ провели пять обысков в офисах в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах. Изъяты компьютеры, мобильные терминалы, печати и документы, а также валюта на миллион гривен.
Начатого уголовного производства по статьям об отмывании денег (ст. 209 УК) и незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и электронными деньгами (ст. 200 УК).
- В мае в Одессе СБУ выявила пророссийскую ботоферму, которая пропагандировала сепаратизм. До этого СБУ разоблачили ботоферму в Киеве. Ее финансировали из России для распространения фейков об Украине.
- Ранее СБУ разоблачила группу, которая незаконно конвертировала криптовалюту и могла поддерживать «ЛДНР». Тогда изъяли почти тонну серебра.