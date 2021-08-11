Инструкции по минированию, созданию взрывчатки и Mein Kampf. Журналисты получили планшет с документами «ЧВК Вагнера»

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Пресс-служба СБУ

Журналисты Африканской и Русской службы BBC получили доступ к планшету одного из боевиков «частной военной компании Вагнера», который содержит данные о деятельности группировки.

Об этом пишет «BBC Украина».

Планшет нашли военные признанного ООН правительства национального согласия Ливии (ПНС) на западе страны и передали его журналистам. Боевики «ЧВК Вагнера» покинули эту территорию после объявления перемирия в десятилетней гражданской войне в 2020 году. Устройство поместили в специальный чехол, который блокирует сигнал, — чтобы нельзя было отследить его местоположение или дистанционно стереть данные.

«В памяти устройства были десятки файлов — от инструкций по установке противопехотных мин и изготовления самодельных взрывных устройств до съемок с разведывательных беспилотников. Было и несколько книг, в том числе Mein Kampf, «Игра Престолов» и пособие по виноделию», — пишет издание.

Однако наиболее интересными, по словам издания, были военные карты зон боевых действий с примечаниями на русском языке. Большинство отметок были сосредоточены вокруг южной окраины Триполи Айн-Зара, где бойцы Вагнера воевали с ПНС в феврале-мае 2020 года. Карты совпадали с найденным на планшете видео безлюдных улиц Айн-Зары, которое снял беспилотник. К тому моменту жители уже покинули район.

Также на одной из карт журналисты нашли черные точки — заминированы позиции, некоторые из которых обозначены названиями самих мин — например, ОЗМ — или словами вроде «заминированный район». Иногда точки подписаны позывными бойцов, которые могут быть ответственными за эти позиции. Всего журналисты насчитали 35 точек на карте, которые они считают заминированными — большинство из них расположены в жилых районах Айн-Зары.

Кроме планшета, журналисты также получили 10-страничный документ — заявку на получение вооружения и техники, датированную 19 января 2020 года. Эксперт по безопасности Крис Кобб-Смит объяснил BBC, что подавляющее большинство перечисленных в заявке позиций — это современная техника, которая сейчас находится на вооружении только российской армии.

«Это предполагает не только доступ к значительному бюджету, но и право делать запросы на новые, стратегически важные, если не секретные, технологии. Частные военные компании, такие как Blackwater, также могут иметь определенную поддержку правительства США, но я не думаю, что они уполномочены просить танки, артиллерийские установки и дроны-беспилотники», — отметил Кобб-Смит.