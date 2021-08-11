Увольнение главы Харьковской ОГА и временный глава «Укрзалізниці». Кабмин принял ряд кадровых решений

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Кабинет министров согласовал увольнение Айны Тымчук с должности главы Харьковской областной государственной администрации. Она была на этой должности с 27 ноября 2020 года. Также правительство назначило Александра Камишина исполняющим обязанности главы правления компании «Укрзалізниця».

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 11 августа.

Дальше дело за президентом, ведь он своей подписью увольняет глав ОГА.

Тымчук работала на различных должностях в мэрии Днепра, а также избиралась депутатом Днепропетровского облсовета. В 2010—2014 годах была заместителем мэра Харькова Геннадия Кернеса. С 2018 года возглавляла аппарат Днепропетровской ОГА.

Журналисты обвиняли Тымчук в сокрытии имущества через детей, а ее бывшего мужа — в регистрации бизнеса на бабушку. Ее бывший муж Андрей Тымчук возглавлял департамент защиты окружающей среды и природопользования Харьковской ОГА.

Кроме этого, правительство назначило Камишина Александра исполняющим обязанности главы правления компании «Укрзалізниця» (заменил на этой должности Ивана Юрыка). До этого он был советником главы Министерства инфраструктуры Александра Кубракова. С января 2020 года Камишин основал инвестиционную компанию Fortior Capital, которая специализируется на инвестициях в инфраструктуру и аграрную отрасль.