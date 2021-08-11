В Германии задержали британца по подозрению в шпионаже в пользу российской разведки

Новости

В Германии задержали сотрудника посольства Великобритании Дэвида С. по подозрению в работе на российскую спецслужбу.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры ФРГ.

По данным ведомства, подозреваемый работал в посольстве Великобритании в Берлине и был завербован иностранной разведкой не позднее ноября 2020 года. Прокуратура утверждает, что как минимум один раз он передал документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы.

За передачу информации подозреваемый получил вознаграждение наличными. Полученная сумма пока неизвестна.

Поимка подозреваемого в шпионаже стала результатом совместного расследования Германии и Великобритании. По месту проживания и работы Дэвида С. проведены обыски. 11 августа суд изберет меру пресечения для подозреваемого.

Информацию о задержании гражданина Великобритании подтвердили в Скотланд-Ярде. По данным ведомства, задержанному 57 лет.