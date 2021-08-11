На Донбассе во время обстрела боевиков погиб гражданский

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Sasha Maksymenko / Flickr

В результате обстрела боевиков в Донецкой области в селе Новоселовка Вторая погиб гражданский мужчина.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в своем Facebook.

«Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинской общины: в результате враждебного обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения», — сообщил он.

По его словам, сейчас на место происшествия выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.

В пресс-центре ООС сообщили, что боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем. В результате обстрела также пострадали несколько домов гражданских. К тому же, местные рассказали, что в этом селе нет позиций украинских военных и уже несколько лет там не было обстрелов.