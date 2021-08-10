Дрифт на Софийской площади: компания Red Bull извинилась за поврежденную брусчатку в центре Киева
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Пресс-служба КГГА
Компания Red Bull извинилась за дрифт на Софийской площади в Киеве.
Об этом говорится в комментарии компании на официальной странице в Instagram.
«Red Bull Украины просит прощения у жителей Киева и городской власти за видеосъемку, которая сегодня утром происходила на Софийской площади. К сожалению, случилось так, что мы не выполнили все необходимые процедуры. Это было упущением с нашей стороны и мы глубоко об этом сожалеем», — отметили в компании.
Также «Red Bull Украина» заверила, что руководствуется правилом «оставить место проведения мероприятия убранным и в том же состоянии, которое было до начала проведения».
В компании заверили, что восстановление Софийской площади сейчас продолжается.
«Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом, которые мы поддерживали на протяжении многих лет», — добавили в «Red Bull Украина».
- Утром 10 августа в сети появились видео, на которых два гоночных автомобиля дрифтовали на Софийской площади. В СМИ писали, что это съемки рекламы для Red Bull — на авто была эта надпись. Сама же компания ранее анонсировала дрифт ирландского гонщика Конора Шанагана.
- КГГА заявила, что не давала разрешения, а полиция открыла производство по статье «хулиганство». При этом на видеозаписях видно, что во время съемок на площади были полицейские.
- Певица alyona alyona, которая была на съемках, рассказала в Instagram, что это был ролик с Шанаганом ко Дню Независимости Украины. По ее словам, представители Red Bull уверяли, что получили все необходимые разрешения.
- Площадь сейчас отмывают от следов шин. Предварительный ущерб для брусчатки на столичной Софийской площади от съемки Red Bull оценили в 50 тысяч гривен. Гоночные автомобили, которые устроили дрифт, изъяла прокуратура. Между тем украинцы в соцсетях резко критикуют компанию.