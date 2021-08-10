Прокуратура изъяла гоночные автомобили, которые устроили дрифт на Софийской площади в Киеве

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Facebook / Надія Максимець

Правоохранители изъяли гоночные автомобили, которые участвовали в дрифте на Софийской площади в Киеве для съемки рекламы Red Bull.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

«По состоянию на 19:30 обе машины изъяты, проводятся следственные действия», — заявила она.