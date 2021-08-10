ГБР объявило подозрение экс-судье апелляционного суда Луганской области, которая перешла в «Верховный суд ЛНР»

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Государственное бюро расследований объявило подозрение бывшей судье Апелляционного суда Луганской области в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В 2014 году, после захвата части Луганской области российскими войсками, она не прибыла на подконтрольную украинской власти територию. Вместо этого бывшая судья начала активно работать на самопровозглашенную власть в «ЛНР». Женщина вошла в состав рабочей группы «ЛНР», где разрабатывала законы псевдогосударственных образований.

Позже экс-судья подала документы для участия в конкурсе, который объявила так называемая «квалификационная коллегия судей ЛНР». По результатам «конкурса» она стала «судьей ЛНР», а в дальнейшем получила должность заместителя председателя «Верховного суда ЛНР».

Женщине объявили подозрение по статьям 109 (действия, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя), 110 (в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

ГБР не указывает имени подозреваемой, однако по данным из открытых источников, речь идет о Нине Кравченко. В 2018 году она возглавляла «экзаменационную комиссию по приему квалификационного экзамен на должность судьи ЛНР».