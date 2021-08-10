Детский кардиохирург и фигурантка дела Шеремета Юлия Кузьменко вернулась на работу

Новости

Free Dr Kuzmenko / Facebook

Детский кардиохирург и фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко во вторник, 10 августа, вернулась на работу в Центр детской кардиологии и кардиохирургии.

Об этом в Facebook сообщило сообщество Free Dr Kuzmenko.

Отметим, что Юлия Кузьменко с 19 декабря 2019 года находилась в СИЗО, затем, с 11 августа 2020 года, на круглосуточном домашнем аресте, а 4 августа 2021 года суд ее отпустил под ночной домашний арест.

С сегодняшнего дня Кузьменко ждет адаптация к рабочему процессу и восстановления практических навыков. Она уже наведалась в своей операционную, где выполняют тончайшие вмешательства в детские сердца — но пока не в статусе оперирующего хирурга.

Юлия Кузьменко работает кардиохирургом в течение 17 лет. Она лечит детей с пороками сердца. Вот так она подписана на сайте Центра детской кардиологии: Заведующая отделением рентгенангиографии и эндоваскулярной хирургии, кандидат медицинских наук, врач-хирург сердечно-сосудистый высшей квалификационной категории.