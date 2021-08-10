В Израиле рекордный прирост больных коронавирусом — более 6 тысяч человек
- Автор:
- Костя Андрейковец
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MENAHEM KAHANA / Contributor
В Израиле зафиксирован рекордный прирост больных коронавирусом — за понедельник, 9 августа, выявили 6 275 больных. Это самый высокий показатель в Израиле с начала марта.
Об этом пишет The Times of Israel.
По состоянию на утро вторника госпитализировано 648 человек с COVID-19, из них 394 находятся в тяжелом состоянии, в том числе 64 находятся на искусственной вентиляции легких.
В Министерстве здравоохранения заявили о тревоге. «Мы находимся в критической точке для нашей жизни и для экономики», — заявил представитель ведомства Салман Зарка.
Зарка призвал население вакцинироваться, а тех, кто старше 60 лет, получить третью бустерную дозу, заявив, что это лучший способ избежать возможной изоляции в будущем.
- 1 августа Израиль развернул кампанию по введению третьей дозы вакцины всем израильтянам старше 60 лет, у которых прошло более пяти месяцев с момента введения второй дозы. По состоянию на 10 августа, третий укол получили 577 899 израильтян. В конце июля третью дозу получили президент Израиля Ицхак Герцог и его жена.
- ВОЗ при этом призвала ввести мораторий на получение третьей дозы вакцины.
- В Израиле уже вернули масочный режим на улицах. Но полный локдаун пока не планируют.