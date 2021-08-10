В Израиле рекордный прирост больных коронавирусом — более 6 тысяч человек

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MENAHEM KAHANA / Contributor

В Израиле зафиксирован рекордный прирост больных коронавирусом — за понедельник, 9 августа, выявили 6 275 больных. Это самый высокий показатель в Израиле с начала марта.

Об этом пишет The Times of Israel.

По состоянию на утро вторника госпитализировано 648 человек с COVID-19, из них 394 находятся в тяжелом состоянии, в том числе 64 находятся на искусственной вентиляции легких.

В Министерстве здравоохранения заявили о тревоге. «Мы находимся в критической точке для нашей жизни и для экономики», — заявил представитель ведомства Салман Зарка.

Зарка призвал население вакцинироваться, а тех, кто старше 60 лет, получить третью бустерную дозу, заявив, что это лучший способ избежать возможной изоляции в будущем.