Прошел 50 км пешком. Экс-судья Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал и самостоятельно сдался СБУ

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус заявляет, что он сбежал от своих похитителей, которые хотели его убить.

Об этом говорится в тексте решения Высшего антикоррупционного суда.

Четвертого августа во закрытом режиме Чаусу избрали меру пресечения, заседание проходило в закрытом режиме. Уже 9 августа ВАКС опубликовал процессуальные решения, касающиеся вопроса отвода судьи.

Из текста следует, что Чауса насильно похитили и планировали убить.

«Подозреваемый отметил, что является потерпевшим в уголовном производстве по уголовному преступлению, а именно похищение с целью убийства. Убийство не реализовали, поскольку он сбежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в органы Службы безопасности Украины», — говорится в тексте судебного решения.

Также Чаус утверждает, что работники НАБУ нарушили нормы уголовно-процессуального кодекса, не подав ходатайство о его задержании в Высший антикоррупционний суд, но обратившись с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста. Поэтому он считает, что САП и НАБУ «действовали по указанию».

Адвокаты Чауса также обратили внимание суда, что закончился 48-часовой срок задержания подозреваемого для возможности применения к нему меры пресечения в виде содержания под стражей. Они объяснили, что Чаус фактически был задержан 30 июля, а в суд был доставлен 4 августа.

Судья ВАКС отбросил этот аргумент, поскольку СБУ предоставила справку, согласно которой Чаус был не задержан, а находился в больнице и к нему применялись меры безопасности.

Напомним, 4 августа Высший антикоррупционный суд Украины отправил Чауса под круглосуточный домашний арест. На него теперь должны надеть электронный браслет. Адвокаты ходатайствовали также об отводе судьи, но им отказали.

В августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении взятки в размере 150 тысяч долларов. Эти деньги обнаружили в двух стеклянных банках, которые судья сам закопал во дворе собственного дома.